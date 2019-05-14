Полиция США ворвалась в здание посольства Венесуэлы

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Полиция США вошла в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, в котором находятся сторонники президента республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, сторонники Мадуро заявили, что власти США велели им покинуть здание посольства.

Как отмечается, сотрудники полиции провели переговоры с активистами и покинуть посольство.

При этом полицейские закрыли вход в здание, замотав ручки дверей пластиковой веревкой.

Ранее сообщалось, что в венесуэльском посольстве в Вашингтоне отключили воду и свет.