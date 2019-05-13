Появились подробности о состоянии пострадавших в ЧП с SSJ 100 в Шереметьево

В Минздраве России сообщили, что двое из числа пострадавших после катастрофы самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево все еще находятся в тяжелом состоянии в московских больницах, передает РИА «Новости».

Третий пострадавший должен быть выписан в понедельник, 13 мая.

В Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского остаются четыре пациента. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского - одна пациентка в тяжелом состоянии.

Состояние четверых членов экипажа оценивается по тяжести как среднее, близкое к удовлетворительному.

Ранее сообщалось, что опознаны 40 погибших в сгоревшем Superjet 100.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в Мурманск, но был вынужден экстренно вернуться в аэропорт. После посадки самолет загорелся, погиб 41 человек.