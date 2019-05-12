В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ

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В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, речь идет о палатке волонтеров «Все для победы», которая занимается сбором пожертвований для военнослужащих армии Украины.

Как отмечается, в шествии приняли участие около 600 человек.

При этом манифестанты подписали обращение с призывом не демонтировать палатку.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли столкновения из-за георгиевской ленточки.