В Харькове сносят палатку для сбора помощи ВСУ
В Харькове прошел митинг против снова палатки помощи украинским военным. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, речь идет о палатке волонтеров «Все для победы», которая занимается сбором пожертвований для военнослужащих армии Украины.
Как отмечается, в шествии приняли участие около 600 человек.
При этом манифестанты подписали обращение с призывом не демонтировать палатку.
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