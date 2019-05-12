Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как отмечается, из Петропавловска-Камчатского в сторону Усть-Камчатска на резиновой моторной лодке вышли трое мужчин. Однако на расстоянии 150 километров от берега их лодка перевернулась.

Уточняется, что двое мужчин смогли зацепиться за борт лодки и забраться на нее. На протяжении шести дней они дрейфовали в океане, а затем смогли доплыть до берега при помощи лопаты.

Причем третьего мужчину так и не нашли.

Ранее сообщалось, что при опрокидывании лодки в Хабаровском крае пропали три человека.