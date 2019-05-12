Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.

На видеозаписи сотрудник МЧС сообщил о подробностях произошедшего взрыва газа.

По его словам, 13 жильцов разместили в пункте временного размещения, поскольку в ходе взрыва произошло частичное разрушение двухэтажного здания.

По уточненным данным, погибли два человека, также еще двое — пострадали. Причем один из них — ребенок.

Сотрудник МЧС также уточнил, что взрывная волна повредила семь квартир. На настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Ростовом.