Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.
На видеозаписи сотрудник МЧС сообщил о подробностях произошедшего взрыва газа.
По его словам, 13 жильцов разместили в пункте временного размещения, поскольку в ходе взрыва произошло частичное разрушение двухэтажного здания.
По уточненным данным, погибли два человека, также еще двое — пострадали. Причем один из них — ребенок.
Сотрудник МЧС также уточнил, что взрывная волна повредила семь квартир. На настоящий момент продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Ростовом.