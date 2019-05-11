Железный трон из «Игры престолов» появился в метро Москвы
Железный трон из сериала «Игра престолов» установили в московском метро, передает «Москва 24».
Как отмечается, его можно увидеть на станции «Деловой центр». Пассажиры могут посидеть на троне и сделать фотографии на память.
В подземке рядом также стоят аниматоры в образе основных героев саги: Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер.
Трон установили в метро в преддверии выхода пятой серии восьмого сезона «Игры престолов».
Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» намекнул на появление еще одного дракона.