Железный трон из «Игры престолов» появился в метро Москвы

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Железный трон из сериала «Игра престолов» установили в московском метро, передает «Москва 24».

Как отмечается, его можно увидеть на станции «Деловой центр». Пассажиры могут посидеть на троне и сделать фотографии на память.

В подземке рядом также стоят аниматоры в образе основных героев саги: Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер.

Трон установили в метро в преддверии выхода пятой серии восьмого сезона «Игры престолов».

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» намекнул на появление еще одного дракона.