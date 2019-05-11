Кабмин выделил почти полмиллиарда для пострадавших от пожаров в Забайкалье

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Правительство выделило из резервного фонда 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечается, эти средства будут направлены на строительство и приобретение нового жилья людьми, которые признаны пострадавшими из-за пожаров, не имеющими другого пригодного жилья.

Уточняется, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании кабмина 7 мая 2019 года.

Ранее была названа сумма ущерба от пожаров в Забайкалье.

19 апреля в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров. Потерпевшими были признаны более 340 человек.