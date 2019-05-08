Установку памятника Сталину в Новосибирске прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал установку памятника Иосифу Сталину в Новосибирске. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что в Новосибирске установили памятник Сталину на территории обкома КПРФ. Официальное открытие памятника состоится в День Победы 9 мая.

По словам Пескова, Сталин — это часть истории российского государства, что нельзя отрицать.

«Но в остальном, в восприятии со знаком плюс или минус, я хотел бы абстрагироваться», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что этот вопрос является предметом широкой общественной дискуссии, и он не считает себя вправе в ней участвовать.