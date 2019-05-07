Источник усомнился в ошибках пилотов сгоревшего SSJ100

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Источник усомнился в том, что причиной аварии самолета Sukhoi Superjet 100 5 мая в Шереметьево стали ошибки пилотов. Об этом сообщает «Взгляд».

По мнению источника, нужно ждать итогов расследования. Он также заметил, что пилотам положено открыть окно, чтобы провести эвакуацию при помощи каната. При этом ошибки пилотов были возможны.

«Они могли недооценить степень опасности и не подали самый серьезный сигнал бедствия, потому их и не встречали на земле по высшему разряду», — сказал источник.

Он подчеркнул, что большое значение для оценки их действия имеет время аварии, т.е. произошла ли она перед посадкой или во время нее.

Ранее сообщалось, что Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший 5 мая в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек