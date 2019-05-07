Генпрокурор заявил о пяти жертвах протестов в Венесуэле

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Венесуэльский генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что в результате масштабных протестов в стране погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мексиканские СМИ.

По его словам, также в результате протестов, организованных на прошлой неделе венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, были задержаны 233 человека.

«Все эти случаи расследуются», — подчеркнул генпрокурор.

Ранее Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть венесуэльского президента Николаса Мадуро.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.