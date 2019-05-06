Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

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Следственный комитет России назвал основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, основными причинами моли стать недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров, а также проводивших техосмотр.

Кроме того, среди основных версий — неисправность воздушного судна и метеоусловия.

Ранее сообщалось, что найдены «Черные ящики» SSJ 100.

Накануне лайнер Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск, совершил вынужденную посадку в Шереметьево и загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек.

После происшествия утром 6 мая в столичных аэропортах было задержано и отменено более 100 рейсов.