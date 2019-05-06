Гражданин США погиб при ЧП с SSJ 100 в Шереметьево, сообщил источник

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В результате ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в списке пассажиров лайнера числится гражданин США по имени Джереми Брукс.

Как отмечается, его нет в списке выживших при ЧП с SSJ 100.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших при ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.