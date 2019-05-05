Самолет Москва — Мурманск горит в Шереметьево

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что экипаж запросил экстренную посадку вскоре после взлета.

«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — сказал источник.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали не менее десяти человек.