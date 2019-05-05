Назван день начала отключения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в Москве собираются отключать отопление. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, столичные энергетики начнут отключать отопление в понедельник, 6 мая.

«В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы», — отметил Бирюков.

Он также напомнил, что обычно отопление отключается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней выше +8°С.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали июльскую жару.