После инцидента с улетевшим ребенком на воздушном шаре СК начал проверку

Следователи управления СК по республике Крым решили провести проверку после инцидента с воздушным шаром. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что 12-летнюю девочку едва не унесло в открытое море на воздушном шаре в Крыму.

Как отмечается, на настоящий момент проводится доследственная проверка.

«Решение (о возбуждении уголовного дела. – «Газета.RU») будет принято по ее завершении», — уточнили в ведомстве.

Ситуация произошла из-за неудачной посадки воздушного шара, в ходе которой взрослых выбросило из шара, а девочку, оставшуюся в нем, унесло. Однако шар, в котором оставалось немного газа, вскоре сам приземлился. Ребенок не пострадал.