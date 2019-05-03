Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму

Руководитель пресс-службы крымского управления МЧС России Антон Охрименко заявил, что ребенка едва не унесло в открытое море на воздушном шаре в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ситуация произошла из-за неудачной посадки воздушного шара. На шаре каталась семья из четырех человек, а также инструктор. Однако при приземлении вышло так, что четверо взрослых оказались за пределами шара, в то время как ребенок остался.

«После чего воздушный шар опять начал подниматься вверх. Его стало уносить в сторону Черного моря», — отметил Охрименко.

Он добавил, что шар, в котором оставалось немного газа, вскоре сам приземлился. Ребенок не пострадал, уточнил Охрименко.

Ранее сообщалось, что воздушный шар перелетел Босфор и приземлился во Владивостоке.