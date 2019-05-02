95-летний ветеран стал участником веломарафона в честь Дня Победы

Ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Валентин Жуков стал веломарафона в честь Дня Победы, сообщает ТАСС.

В веломарафоне, состоявшемся в Адыгее, приняли участие около 300 человек.

Жуков проехал на велосипеде 1 км, так как организаторы учли его почтенный возраст. Он также рассказал, что занимается гантельной гимнастикой и делает ежедневные пешие прогулки.

Валентин Жуков был призван на войну в сентябре 1941 года, был участником обороны Кавказа, штурма и взятия Берлина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ).