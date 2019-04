Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы «йети» (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.

В посте говорится, что след от стопы размером 32 на 15 дюймов (около 81 на 38 см) был обнаружен 9 апреля недалеко от базового лагеря Макалу.

«Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в Национальном парке Макалу-Барун», — говорится в твиттере.

Также в посте опубликован снимок с большим отпечатком на снегу.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7