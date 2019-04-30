Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы «йети» (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.

В посте говорится, что след от стопы размером 32 на 15 дюймов (около 81 на 38 см) был обнаружен 9 апреля недалеко от базового лагеря Макалу.

«Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в Национальном парке Макалу-Барун», — говорится в твиттере.

Также в посте опубликован снимок с большим отпечатком на снегу.