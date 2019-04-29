Дети три часа играли у трупа, брошенного медиками

В Санкт-Петербурге во дворе дома на проспекте Стачек в Кировском районе дети несколько часов играли около трупа, который бросили медики, сообщают «Вести» со ссылкой на видео, опубликованное в соцсетях.

На кадрах видео запечатлено, как около трупа дети играют в мяч. Также мимо тела ходят прохожие.

Отмечается, что очевидцы сначала приняли тело мужчины за спящего.

По данным телеканала, прибывшие на место происшествия медики диагностировали смерть мужчины и вызвали специальную бригаду, которая должна была доставить тело в морг, однако последняя задержалась в пути на три часа.

Ранее сообщалось, что убийца два дня находился с трупом жертвы в квартире в Москве.