Синоптики предупредили о падении атмосферного давления в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что с приходом мая в Москве начнет падать атмосферное давление, передает РИА «Новости».

По ее словам, атмосферное давление упадет значительно ниже нормы, хотя в настоящее время оно повышенное.

Синоптик добавила, что 4-5 мая атмосферное давление вновь начнет повышаться. Так, в субботу, 4 мая, оно поднимется до нормального, а в воскресенье, 5 мая, может превысить норму.

Ранее сообщалось, что апрель 2019 года стал самым сухим за 100 лет.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.