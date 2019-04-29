Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в стране

В Роспотребнадзоре рассказали о сложившейся на данный момент ситуации с клещами в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, россияне обращались в медицинские учреждения с жалобой на укусы клещей не чаще обычного.

«Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом в 2019 году», — добавили в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что в 2019 году уже получили прививки от клещей более 1,4 миллиона человек.

Ранее россиян предупредили о начале активности клещей.

Роспотребнадзор рассказал, что клещевой вирусный энцефалит начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов. Заболевание может быть вылечено полностью, но также привести к инвалидности и смерти.