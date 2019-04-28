Стали известны подробности взрыва мины в Петербурге

В результате взрыва мины на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге мужчина потерял руку, сообщает ТАСС на источник в районной администрации.

По некоторым данным, в мужчина собирал лом, неожиданно взорвалась мина. В результате инцидента его госпитализировали.

«Молодой человек жив, в больнице находится, руку оторвало ему», — добавил источник.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге.