Стали известны подробности взрыва мины в Петербурге
В результате взрыва мины на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге мужчина потерял руку, сообщает ТАСС на источник в районной администрации.
По некоторым данным, в мужчина собирал лом, неожиданно взорвалась мина. В результате инцидента его госпитализировали.
«Молодой человек жив, в больнице находится, руку оторвало ему», — добавил источник.
Детали произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что мина взорвалась на Октябрьской набережной в Петербурге.