Москвичам предрекли возвращение заморозков

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0°С. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва и область в начале недели окажутся под влиянием антициклона, ожидается переменная облачность без осадков.

«Температура в ночные часы 29 апреля составит около 0°С в городе, по области до -3°С, заморозки. 30 апреля — в Москве от 0°С до 2°С, в Подмосковье до -2°С. В среду, 1 мая ночные показатели составят 1-3°С в Москве, по области от -1°С до 4°С, местами заморозки», — сказал Леус.

Он добавил, что на предстоящей неделе днем температура ожидается от 10°С.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до 10°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.