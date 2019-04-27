Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает «URA.Ru».

Как отмечается, он получил черепно-мозговую травму, из-за которой позднее скончался.

По данным областной прокуратуры, мальчик пришел домой вечером с рассечением и пожаловался на сильную головную болью. Ночью ему стало хуже. Ребенок умер до приезда скорой помощи.

Обстоятельства инцидента выясняет прокуратура.

Ранее сообщалось, что на детской площадке Люберцах нашли мальчика, который отравился насмерть газом от зажигалок.