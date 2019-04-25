Отец Бутиной рассказал о ее огромном долге

Отец россиянки Марии Бутиной, находящейся в американской тюрьме, рассказал, что долг девушки перед адвокатами превысил 50 млн рублей, передает РИА «Новости».

Валерий Бутин добавил, что никакой помощи и поддержки они больше не получали.

Ранее российский фонд мира перечислил один миллион рублей адвокатам Бутиной.

Ранее сообщалось, что Бутиной грозит полтора года лишения свободы. Бутина была задержана в США в 2018 году по обвинению в сговоре, целью которого была незаконная работа на российское правительство.