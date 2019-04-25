Уралец зарезал знакомого, пытаясь доказать, что нельзя защититься от ножа

Следственный комитет России по Свердловской области (СК) проинформировал о том, что житель города Невьянск зарезал своего знакомого во время спора о том, что защиты от ножа не существует. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 7 марта в квартире по улице Серова, где мужчины употребляли спиртное.

«Обвиняемый настаивал на том, что защититься от указанного оружия не смогут даже те, кто обладает навыками ведения рукопашного боя. Его оппонент утверждал обратное», --говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, спор превратился в ссору, в ходе которой обвиняемый ударил своего знакомого кухонным ножом, доказывая свою позицию. В результате произошедшего мужчина скончался на месте. Обвиняемый признал свою вину. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

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