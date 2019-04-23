Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России

Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.

По данным суда, 31 марта россиянин, находясь дома, написал в сети несколько записей, оскорбляющие государственные органы и общество.

«Две записи с информацией в неприличной форме», — уточнили в суде.

Отмечается, что за это россиянину назначили штраф в размере около 30 тыс. рублей.

«Постановление в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано в Новгородский областной суд», — добавили в суде.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу.