Впервые вынесено наказание за оскорбление власти в России
Чудовский районный суд Новгородской области наказал оскорбившего власть жителя города Малая Вишера. Об этом сообщает на сайте суда.
По данным суда, 31 марта россиянин, находясь дома, написал в сети несколько записей, оскорбляющие государственные органы и общество.
«Две записи с информацией в неприличной форме», — уточнили в суде.
Отмечается, что за это россиянину назначили штраф в размере около 30 тыс. рублей.
«Постановление в законную силу не вступило. Оно может быть обжаловано в Новгородский областной суд», — добавили в суде.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу.