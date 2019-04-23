СК возбудил дела после масштабных пожаров в Забайкалье

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Разбирательство было начато по фактам халатности, которая повлекла за собой уничтожение имущества и причинение вреда здоровью.

«В результате возгораний оказались уничтожены жилые дома, надворные постройки, животноводческие стоянки, свыше 30 человек получили ожоги различной степени тяжести», — подчеркнули в СК.

Как отмечается, по предварительным оценкам, ущерб от пожаров составил более 280 млн рублей.

Ранее были названы причины масштабных пожаров в Забайкалье.

В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров. Потерпевшими были признаны более 340 человек.