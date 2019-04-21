Путин выразил соболезнования после теракта на Пасху на Шри-Ланке

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с серией террористических актов на Пасху. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что в нашей стране разделяют скорбь родных и близких погибших.

«Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершенного в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что число жертв взрывов на Пасху на Шри-Ланке возросло до 185 человек.

На Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.