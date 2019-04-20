ЕС намерен упростить получение виз для «добросовестных» туристов
Евросоюз (ЕС) намерен облегчить получение шенгенских виз «добросовестными путешественниками». Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Как отмечается, в течение года планируется упростить выдачу виз на короткий срок. Также документы на оформление визы можно будет подавать за полгода, а срок ее действия увеличится. Кроме того, визовый сбор уменьшится с €60 до €40.
«Европейский парламент принял предложение комиссии реформировать правила выдачи шенгенских виз, чтобы туристам с хорошей историей было проще получить визу для въезда в Европу на короткий срок», — говорится в документе.
Уточняется, что теперь эти правила должен утвердить Совет ЕС.
Ранее сообщалось, что Евросоюз введет визы для граждан США.