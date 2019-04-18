Стала известна возможная причина пожара в Нотр-Даме

<img src="//img.gazeta.ru/files3/87/12307087/RTX6RV24-pic905-895x505-40525.jpg">

Причиной пожара во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник во французской судебной полиции.

По словам источника, из-за соображений безопасности следователям пока не разрешают приступить к работе в соборе.

Он также добавил, что каркас собора до сих пор укреплен деревянными досками, чтобы поддерживать хрупкие части стен.

Ранее сообщалось, что Нотр-Дам не закроют для посетителей на время реконструкции.

Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией собора Парижской Богоматери. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.

Как уточнили, восстановление Нотр-Дама после пожара займет по меньшей мере десять лет.