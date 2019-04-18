Стала известна возможная причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари могло стать короткое замыкание. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник во французской судебной полиции.
По словам источника, из-за соображений безопасности следователям пока не разрешают приступить к работе в соборе.
Он также добавил, что каркас собора до сих пор укреплен деревянными досками, чтобы поддерживать хрупкие части стен.
Ранее сообщалось, что Нотр-Дам не закроют для посетителей на время реконструкции.
Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией собора Парижской Богоматери. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.
Как уточнили, восстановление Нотр-Дама после пожара займет по меньшей мере десять лет.