Лужков заявил, что Нотр-Дам тушили неправильно

Бывший московский мэр Юрий Лужков заявил, что возгорание в Соборе Парижской Богоматери тушили слишком долго и неправильно. Об этом сообщает НСН.

По мнению Лужкова, для тушения пожара в соборе использовали мало средств. Кроме того, пожарные службы слишком долго добирались к горящему зданию.

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«Возможно, потери были бы меньше, но медленно действовали пожарные… Мы все хотели бы, чтобы пожар был устранен немедленно», — добавил Лужков.

Также экс-мэра удивил факт отсутствия пожарных вертолетов.

«В таких случаях нужно задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы ликвидировать огонь. Стягивать пожарных, наземную и воздушную технику», — заключил Лужков.

Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Даме полностью потушен.