Появилось видео пожара внутри Нотр-Дама
Французское агентство Line Press опубликовало в своем твиттере видео возгорания в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари.
На кадрах семисекундного ролика запечатлено, как пожарные стоят у входа в собор. На ролике не видно всполохов пламени, над крестом внутри собора поднимаются густые клубы дыма.
Ранее сообщалось, что пожарным удалось спасти несущие конструкции Нотр-Дама. Также отмечалось, что в результате тушения собора один пожарный получил тяжелые ранения, его состояние не уточнялось.
#ALERTE #URGENT #BREAKING #PARIS #FRANCE LA CATHÉDRALE #NOTREDAMEDEPARIS EN FEU NOTRE-DAME DE PARIS ON FIRE #Bspp pic.twitter.com/V5okHn1f8P— LINE PRESS (@LinePress) 15 апреля 2019 г.