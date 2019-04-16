Появилось видео пожара внутри Нотр-Дама

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Французское агентство Line Press опубликовало в своем твиттере видео возгорания в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари.

На кадрах семисекундного ролика запечатлено, как пожарные стоят у входа в собор. На ролике не видно всполохов пламени, над крестом внутри собора поднимаются густые клубы дыма.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось спасти несущие конструкции Нотр-Дама. Также отмечалось, что в результате тушения собора один пожарный получил тяжелые ранения, его состояние не уточнялось.