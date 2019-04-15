СК возбудил уголовные дела из-за обстрела в Донбассе

Следственный комитет возбудил новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими силовиками населения Донбасса, в результате которых пострадали ребенок и женщина, передает ТАСС.

«По данным следствия, вечером 14 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Золотое-5 Первомайского района самопровозглашенной Луганской народной республики. Противоправные действия украинских силовиков повлекли ранение малолетней девочки 2007 года рождения», — сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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13 апреля украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке Александровка Марьинского района ДНР, в результате чего пострадала мирная жительница.

Управлением СК возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)».