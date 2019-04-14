Стало известно о состоянии сотрудника ИВС, раненного при побеге заключенных

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Сотрудник изолятора временного содержания (ИВС) в Тыве, откуда сбежали девять заключенных, получил ножевые ранения, он госпитализирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, двое заключенных напали на дежурного, когда их выводили из камеры, и стали душить сотрудника ИВС, а затем несколько раз ударили его ножом.

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«Сотрудник полиции госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что утром 14 апреля из следственного изолятора в Тыве сбежали девять заключенных.