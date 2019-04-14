Судебные приставы назвали число невыездных москвичей

Федеральная служба судебных приставов подсчитало число должников среди жителей Москвы, передает ТАСС.

Сообщается, что приставы ограничили в выезде за рубеж почти 100 тысячам москвичей. Общая сумма долгов неплательщиков составляет 137 млрд рублей.

«С начала этого года в отношении должников вынесено свыше 93 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из России», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что среди тех, кому ограничен выезд,более 8,3 тысяч человек — неплательщики алиментов. Сумма их задолженности превысила 1,8 млрд рублей.