Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину «хамкой». После этого мать школьника написала на Оганисян заявление.

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Уточняется, что в показаниях написано, будто бы учительница назвала мать ученика оскорбительным для граждан из республик Средней Азии словом и сказала, чтобы она «ехала домой».

Однако директор школы Антон Димитрюк не подтвердил это.

По данным агентства, Оганисян грозит до пяти лет лишения свободы.