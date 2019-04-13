Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего

Власти китайского туристического города Санья на острове Хайнань присвоили россиянину Юрию Пасканному звание «лучшего туриста» за спасение жизни утопающего китайца, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя турфирмы.

Сообщается, что инцидент произошел 23 марта в бухте Дадунхай. Пасканный пришел на пляж со своей женой и увидел, что спасатели вытаскивают из воды тонущего человека. Заметив, что они не справляются, россиянин пришел на помощь.

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Также Пасканный оказал пострадавшему первую помощь и сделал искусственное дыхание.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Бангкока погиб российский турист.