Учительница побила школьника указкой и назвала его «гаденышем»

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен инцидент, возможно, произошедший в одной из школ города Новомосковска Тульской области.

Из видеозаписи видно, как разозлившаяся преподавательница начала бить ученика указкой, когда тот не сумел ответить на вопрос у доски.

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Кроме того, учительница стала дергать мальчика за одежду и перешла на оскорбления.

«Или тебе вообще все равно? Гаденыш!», — закричала женщина.

Ранее сообщалось, что школьницы напали на подругу, заставили ее раздеться и изнасиловали бутылкой.