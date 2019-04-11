Мужчина сделал сальто во время лезгинки и травмировал девочку

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В Чечне мужчина сделал сальто во время исполнения лезгинки на свадьбе и травмировал девочку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент попал на видео, которое затем было размещено в соцсетях. Также в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина, представившись родственницей, говорит о том, что девочка получила травму головы, и ее пришлось оперировать. Состояние ребенка после вмешательства врачей оценивается как удовлетворительное.

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Как отмечается, обстоятельства инцидента выясняет прокуратура Чечни.

Ранее сообщалось, что дети пострадали при обрушении балкона на севере Москвы.