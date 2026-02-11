Число пострадавших в результате стрельбы в Анапе выросло

Охранник и еще четыре человека пострадали при стрельбе в техникуме Анапы

Число пострадавших в результате стрельбы в техникуме Анапы выросло до пяти человек, среди них охранник. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash и SHOT.

Ранее сообщалось о двух раненных.

По данным Mash, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, трое --в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в городскую больницу Анапы. Студент учебного заведения, открывший огонь, задержан.

SHOT пишет, что первым от рук 17-летнего молодого человека пострадал охранник. Сейчас он в тяжелом состоянии. Отмечается, что подросток был вооружен помповым гладкоствольным ружьем.

