Число пострадавших в результате стрельбы в Анапе выросло

Охранник и еще четыре человека пострадали при стрельбе в техникуме Анапы
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

Число пострадавших в результате стрельбы в техникуме Анапы выросло до пяти человек, среди них охранник. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash и SHOT.

Ранее сообщалось о двух раненных.

По данным Mash, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, трое --в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в городскую больницу Анапы. Студент учебного заведения, открывший огонь, задержан.

SHOT пишет, что первым от рук 17-летнего молодого человека пострадал охранник. Сейчас он в тяжелом состоянии. Отмечается, что подросток был вооружен помповым гладкоствольным ружьем.

До этого сообщалось, что в старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба. Погибли не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего. Двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра. На фоне случившегося премьер-министр Канады Марк Карни отложил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Ранее психолог рассказала, почему дети стали чаще нападать на школы.
 
