В Казахстане высказались о наказании для Сабурова из-за помощи участникам СВО

Ситуация вокруг юмориста Нурлана Сабурова, которого обвинили в наемничестве из-за видео с передачей мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», требует изучения. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев, его слова передает Telegram-канал QOGAMnews.

«То, что в средствах массовой информации пишется, это все требует исследования, изучения», — подчеркнул Койгельдиев.

Он уточнил, что речь идет об обвинениях Сабурова в нарушении 170-й статьи Уголовного кодекса Казахстана («Наемничество»). По словам замгенпрокурора, правовую оценку деятельности юмориста должны дать сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

До этого издание Finratings.kz сообщило, что активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой проверить видео, на котором Сабуров помогает российским военным, участвующим в зоне специальной военной операции (СВО). Ролик, который распространился в соцсетях, был снят, предварительно, в июле 2025 года. Как сообщается, в нем Сабуров рассказывает, что передал 10 мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра». На видео комик также выражает надежду, что мотоциклы пригодятся в боевых условиях, а военные «вернутся с победой».

Юрист Бауыржан Онгаров заявил, что подобные действия могут подпадать под статью о наемничестве. Если вина Нурлана Сабурова будет признана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.