Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Казахстане высказались о наказании для Сабурова из-за помощи участникам СВО

Генпрокуратура Казахстана: обвинения Сабурова в наемничестве требуют изучения
Нурлан Алибекович Сабуров/VK

Ситуация вокруг юмориста Нурлана Сабурова, которого обвинили в наемничестве из-за видео с передачей мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра», требует изучения. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев, его слова передает Telegram-канал QOGAMnews.

«То, что в средствах массовой информации пишется, это все требует исследования, изучения», — подчеркнул Койгельдиев.

Он уточнил, что речь идет об обвинениях Сабурова в нарушении 170-й статьи Уголовного кодекса Казахстана («Наемничество»). По словам замгенпрокурора, правовую оценку деятельности юмориста должны дать сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

До этого издание Finratings.kz сообщило, что активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой проверить видео, на котором Сабуров помогает российским военным, участвующим в зоне специальной военной операции (СВО). Ролик, который распространился в соцсетях, был снят, предварительно, в июле 2025 года. Как сообщается, в нем Сабуров рассказывает, что передал 10 мотоциклов бойцам подразделения «Легион Вагнер Истра». На видео комик также выражает надежду, что мотоциклы пригодятся в боевых условиях, а военные «вернутся с победой».

Юрист Бауыржан Онгаров заявил, что подобные действия могут подпадать под статью о наемничестве. Если вина Нурлана Сабурова будет признана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!