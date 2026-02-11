Размер шрифта
Дочь Даны Борисовой о сделанной пластике: «Хочу быть как мама»

Дочь Даны Борисовой Полина заявила, что не боится пластики из-за матери
Telegram-канал «полина борисова»

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова рассказала в интервью «Би-би-си», что к совершеннолетию сделала себе уже серию пластических операций.

По ее словам, решение о первом хирургическом вмешательстве было продиктовано не столько комплексами, сколько носило семейный характер.

«Я выросла в семье, где родители выглядят идеально. И мне хотелось им соответствовать», — заявила девушка.

Первую операцию — ринопластику — Полина сделала в 17 лет. За неделю до совершеннолетия Аксенова перенесла еще две: уменьшение груди по медицинским показаниям и липоскульптурирование, при котором жир из живота перераспределили в ягодицы.

Полина считает, что пример матери сыграл важную роль в ее решениях. При этом она уверена, что пластические операции без медицинских показаний лучше проводить в зрелом возрасте.

«Она [мама] в свои 50 лет выглядит замечательно. И вообще не боится пластических операций. Поэтому, конечно, смотря на такой пример, ты тоже становишься такой», — сказала девушка.

11 февраля сообщалось, что дочь Даны Борисовой попала в психбольницу из-за обострения биполярного расстройства.

Ранее сообщалось, что Прилучный научился терпению ради роли Царя Салтана.
 
