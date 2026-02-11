Тарасова заявила, что Малинина еще могут опередить другие фигуристы на Олимпиаде

Тарасова: Малинина еще могут обогнать другие уникальные фигуристы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что американского фигуриста Илью Малинина реально обойти в олимпийском турнире по фигурному катанию на Олимпиаде 2026 года. Ее слова передает РИА Новости.

«Это были потрясающие соревнования. Мальчики катали просто уникальные короткие программы. Малинина еще могут обогнать. Мальчики уникальные. Конечно, многие отмечают Сяо Хим Фа. Кагияма тоже симпатичный парень. Уровень мастерства у него очень большой, как и у нашего Пети», — сказала Тарасова.

Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы Олимпиады, набрав в короткой программе 86,72 балла. Первое место занял американец Илья Малинин, набрав 108,16 баллов.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна

Произвольная программа состоится 13 февраля.

