В Таиланде неизвестный открыл огонь в школе и захватил заложников

Khaosod: в Таиланде мужчина устроил стрельбу в школе и взял людей в заложники
Неизвестный ворвался в учебное заведение на юге Таиланда и открыл огонь. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел в городе Хатъяй провинции Сонгкхла. По информации издания, вооруженный мужчина проник на территорию школы незадолго до окончания занятий.

Сообщается, что нападавший открыл стрельбу, после чего, по предварительным данным, удерживал в здании нескольких учеников и преподавателей. Точное число пострадавших пока не называется.

Официальные органы ситуацию пока подробно не комментировали.

Накануне в старшей школе Тамблер-Ридж в канадской провинции Британская Колумбия произошла стрельба. В инциденте не выжило не менее 10 человек, включая предполагаемого нападавшего.

Двоих раненых в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом. Около 25 человек обратились в местный медцентр для осмотра. Отмечается, что в оповещении местная полиция описывала подозреваемого как женщину с каштановыми волосами, одетую в платье.

Ранее ученик открыл стрельбу в школе в Словакии, ранив двоих человек.
 
