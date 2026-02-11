СМИ узнали о желании Украины направить делегацию на переговоры с Путиным

Украинские власти рассматривают возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context.

По информации журналистов, в числе «экстравагантных» вариантов ускорения переговорного процесса в Киеве рассматривают возможность приезда украинской делегации в Москву на переговоры лично с президентом России Владимиром Путиным.

По данным источников, действующий состав российской переговорной группы оценивается как более конструктивный по сравнению с предыдущим. Однако, как утверждается, его участники не обладают достаточным влиянием и полномочиями для принятия решений, в связи с чем переговорный процесс фактически не продвигается.

Как пишет Ukraine context, в ходе последних консультаций прозвучала позиция о бессмысленности встреч в ОАЭ или США — на Украине считают, что обсуждения должны проходить там, где действительно принимаются решения о дальнейшем развитии ситуации.

Также сообщается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер предложили выступить в качестве «гарантов безопасности». Предполагается, что их самолет может прибыть в Варшаву, откуда доставит украинских переговорщиков в московский аэропорт Внуково для проведения прямых переговоров с президентом России.

Ранее стало известно, как Зеленский может сорвать мирные переговоры с помощью референдума.