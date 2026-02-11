Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

СМИ узнали о желании Украины направить делегацию на переговоры с Путиным

На Украине допустили отправку переговорной делегации в Москву
Efrem Lukatsky/AP

Украинские власти рассматривают возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию. Об этом сообщает Telegram-канал Ukraine context.

По информации журналистов, в числе «экстравагантных» вариантов ускорения переговорного процесса в Киеве рассматривают возможность приезда украинской делегации в Москву на переговоры лично с президентом России Владимиром Путиным.

По данным источников, действующий состав российской переговорной группы оценивается как более конструктивный по сравнению с предыдущим. Однако, как утверждается, его участники не обладают достаточным влиянием и полномочиями для принятия решений, в связи с чем переговорный процесс фактически не продвигается.

Как пишет Ukraine context, в ходе последних консультаций прозвучала позиция о бессмысленности встреч в ОАЭ или США — на Украине считают, что обсуждения должны проходить там, где действительно принимаются решения о дальнейшем развитии ситуации.

Также сообщается, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер предложили выступить в качестве «гарантов безопасности». Предполагается, что их самолет может прибыть в Варшаву, откуда доставит украинских переговорщиков в московский аэропорт Внуково для проведения прямых переговоров с президентом России.

Ранее стало известно, как Зеленский может сорвать мирные переговоры с помощью референдума.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!