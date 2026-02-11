Уволенный глава спецслужбы Киргизии заявил о неожиданности своей отставки

Увольнение с высокопоставленной должности стало неожиданностью для главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева. Его заявление опубликовал экс-глава пресс-службы президента республики Нургазы Анаркулов на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера меня отстранили от работы, что стало для меня неожиданностью. Мы обязаны следовать решению президента во что бы то ни стало», — сообщил Ташиев.

По словам генерала, незадолго до увольнения он заболел и получил разрешение от главы Киргизии Садыра Жапарова отправиться на лечение в Германию.

Ташиев подчеркнул, что добросовестно выполнял свой долг перед отечеством и жалеет лишь о том, что не смог попрощаться с личным составом. В завершение экс-глава ГКНБ поблагодарил сотрудников ведомства и пожелал им успехов.

Об отставке Ташиева стало известно во вторник, 10 февраля. Генерал известен своими высказываниями против русского языка. Так, в конце 2025 года он отчитал представителя компании China Road за разговор на русском: главу ГКНБ возмутило, что сотрудник китайской организации «до сих пор не научился говорить по-киргизски».

Ранее Жапаров уволил секретаря Совета безопасности Киргизии Рустама Мамасадыкова.