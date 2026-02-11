Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров отказался быть «добряком»

Лавров в шутку заявил, что ему обидно прослыть «добряком» в Госдуме РФ
Kevin Lamarque/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что ему обидно, что его считают «добряком» в Государственной думе. Его слова приводит ТАСС.

В ходе «правительственного часа» в Госдуме дипломату в шутку предложили назначить на первого заместителя, который будет выполнять роль «злого полицейского». В ответ Лавров иронично отметил, что в этом вопросе читается недоверие.

«И второе, что я понял, что вы считаете меня добряком. Мне это тоже обидно», — добавил глава российского МИД.

До этого Сергей Лавров иронично прокомментировал вопрос журналистов о своем «исчезновении». Дипломат подчеркнул, что продолжает «пропадать до сих пор». В кремлевском пуле заметили, что министр своим ответом провел «мастер-класс по троллингу». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В мае 2025 года президент России Владимир Путин вручил Лаврову орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду.

Ранее Лавров рассказал, куда хотел поступить кроме МГИМО.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!