Лавров отказался быть «добряком»

Лавров в шутку заявил, что ему обидно прослыть «добряком» в Госдуме РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что ему обидно, что его считают «добряком» в Государственной думе. Его слова приводит ТАСС.

В ходе «правительственного часа» в Госдуме дипломату в шутку предложили назначить на первого заместителя, который будет выполнять роль «злого полицейского». В ответ Лавров иронично отметил, что в этом вопросе читается недоверие.

«И второе, что я понял, что вы считаете меня добряком. Мне это тоже обидно», — добавил глава российского МИД.

До этого Сергей Лавров иронично прокомментировал вопрос журналистов о своем «исчезновении». Дипломат подчеркнул, что продолжает «пропадать до сих пор». В кремлевском пуле заметили, что министр своим ответом провел «мастер-класс по троллингу». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В мае 2025 года президент России Владимир Путин вручил Лаврову орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду.

