«Попытка «изнасилования»: Лавров оценил мирный план по Украине и сказал, что не устраивает Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите президентов России и США в Анкоридже Москва и Вашингтон нашли подходы, которые могли привести к миру и стать основой соглашения. Однако с тех пор документ несколько раз «перелопатили» — Россия при этом получила только один официальный вариант. Все последующие версии соглашения Лавров называл попыткой президента Украины Владимира Зеленского «изнасиловать» американскую мирную инициативу.

Москва готова работать с мирным планом, который Вашингтон представил перед встречей лидеров на Аляске в августе 2025 года и который оба президента согласовали в Анкоридже. Об этом в интервью проекту «Эмпатия Манучи» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его текст опубликован на сайте МИД.

«Перед Анкориджем нам был передан документ, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжал в Москву для подготовки этого саммита. Документ содержал все основные принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы, возникающие по соответствующим направлениям, в соответствии с реалиями «на земле». Включая те, которые создали мы, чтобы защитить русских от нацистского режима, от его курса на истребление всего, что касается русского языка, культуры, истории и православия», — рассказал Лавров.

По его словам, на встрече сторонам удалось найти «подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения и которые открывали путь к миру». На их основе можно было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании, однако впоследствии документ «несколько раз «перелопатили».

«Сейчас они размахивают неким «документом» из двадцати пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ. Уже цитировал то, во что превратили принцип о необходимости в полной мере обеспечить права русских и русскоязычных на Украине», — добавил Лавров.

Глава МИД РФ также пояснил, что в конце 2025 года стороны обсуждали разные варианты урегулирования конфликта, однако Москва получила от Вашингтона только один официальный документ. В нем в том числе было прописано, что нужно восстановить на Украине права русскоязычных и русских как национального меньшинства, однако затем этот пункт из мирного плана исчез. В новой версии, по его словам, написано, что Россия и Украина будут проявлять к друг другу терпимость.

«Все последующие версии — это результаты попытки «изнасилования» американской инициативы со стороны Владимира Зеленского и, прежде всего, его «патронов» из Британии, Германии, Франции, Прибалтики. Конечно, они ведь тоже должны где-то свой «голосок» присоединить», — отметил дипломат.

Готова ли Россия к компромиссам

Также глава МИД РФ рассказал о том, готова ли Москва пойти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта.

«Мы всегда готовы к компромиссам, проще говоря, к балансу интересов. Самое главное, чтобы законные интересы каждого государства принимались во внимание», — пояснил Лавров.

При этом он уточнил, что компромиссы по Украине «не могут касаться ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства», и жизней миллионов людей. По его словам, речь идет о безопасности России, а также «истребления русского языка и канонической православной церкви».

«Наблюдаем на Украине тотальный запрет русского языка во всех сферах жизни, запрет Украинской православной канонической церкви. Все это остается у Запада (Европы, по крайней мере, и, конечно же, у Британии) вообще за рамками их размышлений о том, как двигаться к миру», — подчеркнул Лавров.

Министр также добавил, что эти вопросы обсуждались в том числе на прошедших в начале февраля трехсторонних переговорах в Абу-Даби. И Россия позиции по этим пунктам не меняет, однако предпочитает не комментировать ход процесса и хранит «вежливое молчание как приличные люди».

«Переговоры, если ты нацелен на результат, любят тишину. Если ты на каждом углу комментируешь, высказываешь какие-то свои предположения, значит, ты хочешь либо сорвать эти переговоры, либо (что одно и то же) свалить на партнера вину в отсутствии гибкости», — считает Лавров.