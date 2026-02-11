«Радиостанция Судного дня» передала пять новых слов за одно утро

«Радио Судного дня» передало еще пять слов и шифровок за 15 минут

«Радиостанция Судного дня» утром 11 февраля резко активизировалась и за короткий промежуток времени передала сразу пять новых шифровок. Все слова прозвучали в эфире впервые. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает работу станции.

Первая передача прозвучала в 09:05 мск — в эфире зафиксировали слово «акрокрен». Уже через четыре минуты станция передала второе сообщение — «рыболовный».

После почти часовой паузы УВБ-76 вновь вышла в эфир и в течение 15 минут выдала серию из пяти сигналов подряд: в 10:35 — «хлевотюк», в 10:43 — «блицосидр», в 10:47 — «вихлянье», в 10:49 — «баранка», в 10:51 — «придирчивый». Спустя еще 42 минуты, в 11:33, прозвучало восьмое по счету слово — «укосопаб».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, работающая с 1970-х годов. Обычно в эфире звучит непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего ее называют «Жужжалкой». По одной из версий, станция может быть частью системы связи, созданной в СССР в период холодной войны.

Ранее были названы самые активные дни «Радиостанции судного дня» в 2025 году.